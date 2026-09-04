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Lula diz manter boa relação com líderes internacionais e que quer vencer Trump 'na narrativa'

Escrito por Gabriel Máximo e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 4, que mantém boa relação com líderes internacionais, inclusive com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com quem teve atritos relacionados ao tarifaço imposto pelo governo norte-americano às exportações brasileiras.

"Eu sempre digo que se tem um brasileiro que pode ter orgulho de dizer que é abençoado por Deus, sou eu. Porque eu me dou muito bem com o Trump, me dou muito bem com o (presidente da China) Xi Jinping, me dou bem com o (presidente da França, Emmanuel) Macron, me dou muito bem com o primeiro-ministro do Reino Unido (Andy Burnham), me dou muito bem com o (presidente da Rússia, Vladimir) Putin. Ou seja, eu não tenho adversários", disse o petista, em entrevista à Rádio Progresso, em Juazeiro do Norte, no Ceará.

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Lula também voltou a dizer que não quer ter conflito com Trump, mas pretende vencer o republicano na "narrativa".

"Quando o Trump fala assim para mim: 'Ah, mas eu tenho o maior avião do mundo, eu tenho as maiores Forças Armadas do mundo, eu tenho o maior foguete do mundo', eu falo: 'Cara, eu não quero guerra com você. Eu quero ganhar de você na narrativa. Eu quero provar que você não está sendo verdadeiro com o Brasil'", declarou.

Questionado sobre se teme uma interferência americana nas eleições brasileiras, Lula respondeu: "Se tiver, vai perder. Eu disse para o Trump isso. Nós não aceitamos ingerência de ninguém nas eleições. Se entrar vai perder".

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