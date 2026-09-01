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Lula diz em propaganda eleitoral que adversários tentam dificultar fim da escala 6x1

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusa adversários dele na disputa pela Presidência de dificultar a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1. A declaração foi feita em uma inserção eleitoral da propaganda gratuita de rádio e televisão.

"Trabalhar seis dias para folgar um não é viver, é sobreviver. Enviei ao Congresso o projeto que acaba com a escala 6x1, sem redução de salário. Infelizmente, meus adversários estão fazendo de tudo para não aprovar a lei. Eles jogam contra o trabalhador. Vamos com tudo até vencer essa batalha. Acabar com a escala 6x1 é devolver o que é seu: tempo para você e sua família", afirma Lula.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/6X1/OPOSIÇÃO/DIFCULDADE
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