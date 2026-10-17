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Lula diz, em nota à CNN, que jamais manteve interlocução com lobista Roberta Luchsinger

Escrito por Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, em nota, que jamais manteve interlocução com a empresária Roberta Luchsinger. À CNN Brasil, a lobista disse que tem intenção de fazer uma delação premiada porque não quer ser "boi de piranha".

Ela e o filho do presidente, Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, são investigados pela Polícia Federal por tráfico de influência.

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"Como já esclareceu em outras ocasiões, o presidente Lula jamais manteve qualquer conexão com Roberta", disse Lula. "É importante ressaltar que não existe nenhum contrato do governo federal com Roberta. Causa estranheza que essas declarações sejam lançadas justamente as vésperas do segundo turno da eleição", afirmou.

Segundo o presidente da República, o Brasil viu em outros processos eleitorais a divulgação de denúncias sem comprovação.

"A repetição desse expediente representa uma tentativa irresponsável de tumultuar o processo democrático e interferir na livre escolha dos eleitores", conclui o texto.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/ROBERTA LUCHSINGER/CNN BRASIL/ENTREVISTA/OUTRO LADO
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