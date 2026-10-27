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Lula diz a Motta e Alcolumbre que PT vai apoiar recondução dos dois e acerta pauta no Congresso

Escrito por Vera Rosa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O PT vai apoiar a recondução dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), em 1º de fevereiro de 2027. Um dia depois de ser reeleito para o quarto mandato, o presidente se reuniu com os dois na segunda-feira, 26, no Palácio da Alvorada, comunicou a eles o apoio, ainda não anunciado, e falou sobre a importância dessa aliança para a governabilidade no Congresso.

Lula aposta na dupla Motta-Alcolumbre para ajudá-lo a formar uma nova correlação de forças em um Congresso que saiu das urnas com maioria ainda mais conservadora, sobretudo com o fortalecimento do PL do senador Flávio Bolsonaro, candidato derrotado na disputa presidencial.

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A estratégia consiste em atrair novamente líderes do Centrão, mesmo aqueles que, do primeiro para o segundo turno, se postaram ao lado de Flávio, além de uma ala do MDB.

Em pronunciamento na noite de domingo, logo após ser reeleito, Lula citou o Congresso. "Já tem gente falando 'O Lula vai ter muita dificuldade para governar porque o Congresso está mais conservador'. Eu não escolhi o Congresso. Foi o povo que escolheu. E é com ele que eu vou votar, vou trabalhar e vou aprovar as coisas", afirmou.

Após a derrota nas urnas, o PL promete fazer intensa oposição ao quarto mandato de Lula. O senador Rogério Marinho (PL-RN), que foi coordenador da campanha de Flávio, pretende lançar sua candidatura à presidência da Casa de Salão Azul e desafiar Alcolumbre. Além dele, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) também almeja o posto.

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Maior bancada da Câmara, com 121 deputados, o PL ainda avalia quem apoiar para o comando da Casa. Uma ala quer lançar o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e outra avalia que o partido deve continuar a avalizar Motta. Há, ainda, os que não querem aderir à candidatura do presidente da Câmara porque ele se aliou a Lula, mas admitem apoiar outro nome do Republicanos.

Na conversa, Lula também pediu a Alcolumbre empenho para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, que amplia as atribuições da União para combater o crime organizado. O tema foi retirado da pauta de votação pouco antes do segundo turno por causa de divergências em relação à redução da maioridade penal.

Lula mudou de posição sobre o assunto e disse ser a favor de diminuir a maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos. Mas quer primeiro que a PEC da Segurança seja votada como está porque, se for encaixada qualquer emenda, o texto terá de ser analisado novamente pela Câmara. O presidente prometeu criar o Ministério da Segurança logo que o Senado der sinal verde para a PEC.

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Em nota, Alcolumbre disse que esteve no Alvorada nesta segunda-feira, acompanhado de Motta, para cumprimentar Lula pela vitória nas urnas. O presidente do Senado afirmou, ainda, ter compromisso com o diálogo institucional e a construção de entendimentos. "Os brasileiros esperam de nós resultados. Temos muito trabalho pela frente", observou ele.

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CONGRESSO/SUCESSÃO/LULA/MOTTA/ALCOLUMBRE/APOIO
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