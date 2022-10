Lula divulgará carta a evangélicos em que afirmará respeito à liberdade religiosa

Beatriz Bulla (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A campanha do petista Luiz Inácio Lula da Silva entra na segunda semana após o primeiro turno das eleições confiante de que os apoios anunciados ao ex-presidente irão se traduzir em votos. A avaliação de Edinho Silva, um dos coordenadores de comunicação da campanha de Lula, é de que Simone Tebet (MDB) será "decisiva" no interior de São Paulo e que o PT fez o "movimento mais sólido" de ampliação do eleitorado.

continua após publicidade .

A preocupação na campanha, segundo ele, é com a divulgação de informações falsas na véspera da eleição e com o poder da máquina pública em uso pelo principal adversário, Jair Bolsonaro (PL). "Em alguns momentos nós não estamos enfrentando o candidato, estamos enfrentando o Estado brasileiro", afirma Edinho, que é prefeito de Araraquara (SP) e está na linha de frente da campanha de Lula.

O petista, que foi secretário de Comunicação Social da Presidência no governo Dilma Rousseff, diz que a campanha apenas "reagiu" ao associar Bolsonaro ao canibalismo e ao aborto. Ele também afirma que Lula está aberto a sugestões dos novos aliados e, por isso, irá divulgar uma carta de aceno a evangélicos. Ele deve também detalhar novas propostas aos eleitores.

continua após publicidade .

"Quando você amplia seu leque de apoio, tem que ampliar também sua concepção. Várias lideranças evangélicas que chegaram no segundo turno acham que é importante ter carta e ele está ouvindo. Ele vai pôr no papel o que sempre fez: que vai respeitar a liberdade religiosa", disse Edinho.