Lula destaca 'coragem' de TSE e STF na garantia do processo eleitoral

Na abertura de seu discurso na cerimônia de diplomação nesta segunda-feira, 12, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu a "coragem" do TSE e do STF em respeitar e garantir o andamento do processo eleitoral. "Poucas vezes na nossa história, a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer tantos obstáculos para enfim ser ouvida".

"Felizmente, não faltou quem defendesse nesse momento tão grave a nossa democracia. (...) Além da sabedoria do povo brasileiro, quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Cumprimento a cada ministro e a cada ministra do STF e do TSE pela firmeza na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral nesses tempos tão difíceis. A história há de reconhecer sua coerência e a fidelidade à Constituição", afirmou Lula.

Durante discurso, o presidente eleito Lula se emocionou ao lembrar de sua primeira diplomação. "Em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, um diploma." O petista foi aplaudido pela plateia, que puxou o grito "Olé, olé, olé, olá, Lula, Lula".