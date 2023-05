Lula desembarca em fábrica da Embraer para inaugurar linha dos caças Gripen

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou na manhã desta terça-feira, 9, à fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, para participar da cerimônia de inauguração da linha de montagem dos caças Gripen.

Também estão previstas as presenças do ministro da Defesa, José Múcio, e do Comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz.

A fábrica da Embraer vai produzir 15 dos 40 caças F-39 encomendados à sueca Saab, incluindo aqui as quatro aeronaves incluídas no contrato no ano passado. O modelo foi escolhido em dezembro 2013, ainda no governo Dilma Rousseff, em licitação internacional também disputada pelo francês Rafale, da Dassault, e pelo americano F18 Super Hornet, da Boeing, com objetivo de renovar a frota da Força Aérea Brasileira (FAB).

Engenheiros e técnicos brasileiros passaram por treinamentos teóricos e práticos na sede da Saab em Linköping dentro da parceria para a produção local da aeronave.

As entregas dos caças vão acontecer até 2027. Quatro dos aviões estão há seis meses em operação na Base Aérea de Anápolis, em Goiás, e outros dois chegaram ao país na última sexta-feira.

O evento desta terça marca oficialmente o início da produção do caça no Brasil na esteira do que é considerado um dos maiores programas de transferência de tecnologia da história do país, e o maior já feito pela Saab a outra nação.