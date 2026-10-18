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Lula desafia abrir sigilos bancário e telefônico; Flávio diz não ter nada a esconder

Escrito por Geovani Bucci, Mariana Ribas e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desafiou o senador Flávio Bolsonaro (PL) a abrir os sigilos bancário e telefônico de ambos e de seus familiares antes do segundo turno. Durante o debate Band/Estadão deste domingo, o petista propôs que os dois encaminhem os documentos à Justiça para que os eleitores saibam "quem é corrupto, quem é ladrão".

"Eu abro da minha família inteira e você abre da sua família", afirmou Lula. O presidente sugeriu que a iniciativa seja tomada já nesta segunda-feira, 19, e que os documentos sejam entregues aos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Flávio respondeu que não tem "absolutamente nada a esconder", mas não confirmou se aceitaria a proposta nos termos apresentados. "Só que a questão, Lula, é que o seu dinheiro é por fora sempre, não está na sua conta", acusou. O senador voltou a citar supostas irregularidades envolvendo o filho do presidente e o Instituto Lula e cobrou investigação.

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