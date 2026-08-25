Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula deixa entrevista no QG do Exército sem responder perguntas sobre Lulinha e Marcola

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) evitou responder perguntas sobre o impacto das investigações sobre seu filho Fábio Luís Lula da Silva, conhecido na mídia como Lulinha, e de seu ex-chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, em sua campanha eleitoral.

Lula deu uma entrevista a jornalistas após a cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado, no quartel-general do Exército, em Brasília, nesta terça-feira, 25. O presidente decidiu falar com a imprensa logo após o evento, o que não é de praxe. Entretanto, não respondeu aos questionamentos sobre se as investigações estariam prejudicando sua campanha ou se está decepcionado com Marcola. Fábio Luís e Marcola são investigados pela Polícia Federal por suposto tráfico de influência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente falou brevemente sobre a cerimônia do Dia do Soldado, ressaltando o discurso que tem feito nas últimas semanas de reforço nos investimentos em defesa. Assim que terminou de falar, deixou o local e não respondeu a nenhum questionamento dos jornalistas.

Lula falou que esse é um momento em que "a questão da defesa entra como prioridade do governo". "Para um País que tem 16.800 km de fronteira seca, 8 mil km de fronteira marítima, a maior reserva florestal do mundo, possivelmente a primeira ou segunda reserva de minerais críticos, que tem 215 milhões de habitantes e petróleo a 300 km da margem do nosso oceano, a defesa não pode ser algo quando sobrar dinheiro", afirmou aos jornalistas.

O presidente também ressaltou a entrada de mulheres no Exército brasileiro. Disse que se trata de uma "revolução comportamental dos homens, que estão dizendo às mulheres: 'Vocês não devem nada a nós, entrem e disputem'".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Elas são as primeiras recrutas do Exército, que entraram neste ano, e estão preparadas para mostrar que mulher pode estar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa, desde que ela queira fazer", disse.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
LULA/DIA/SOLDADO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV