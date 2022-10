Lula defende que municípios garantam passe livre a eleitores no domingo

Eduardo Gayer, Giordanna Neves e Luiz Vassallo (via Agência Estado)

O candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a apelar nesta tarde para convencer eleitores a comparecer às urnas no próximo domingo, 30. O foco da campanha nesta última semana será, segundo ele, "convencer as pessoas que não foram votar que compareçam para votar" e facilitar para que as pessoas "consigam votar".

"(Vamos) tentar ganhar cada voto, tentar facilitar que as pessoas vão votar", disse Lula, ao defender que municípios deveriam garantir transporte gratuito à população. O petista elogiou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Roberto Barroso. O magistrado liberou que municípios adotem transportes aos eleitores. A campanha do petista teme que haja um boicote para dificultar que pessoas mais pobres consigam votar no domingo.

Lula reforçou que o que está em jogo nas eleições deste ano é viver em um País democrático ou "viver em barbárie e neofascismo" e que o dia 30 de outubro é a chance de "tentar restabelecer normalidade nesse País".