Lula defende programa 'Desenrola Brasil' e diz que não basta elevar renda

Giordanna Neves e Beatriz Bulla (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a citar nesta terça-feira, 6, o programa 'Desenrola Brasil', desenvolvido por um grupo de economistas ligados à Fundação Perseu Abramo focado em renegociação de dívidas. Segundo o ex-presidente da República, não basta vencer as eleições e aumentar a renda das pessoas.

continua após publicidade .

"Vamos ter que, no primeiro momento, criar as condições para negociar essas dívidas, seja com empresários no setor de varejo, seja com os bancos. Se a gente não resolver a dívida dessas pessoas, elas estarão impedidas de consumir qualquer coisa. A loja não vende, a fábrica não fabrica, o povo não compra", disse Lula a jornalistas após a reunião da coordenação da campanha.

Ele citou dados de endividamentos da população brasileira. "Entre as mulheres, o porcentual de endividadas é de 82%. Entre as famílias endividadas, a maior parte é no cartão de crédito, cujo juros ultrapassa 400% ao ano", disse Lula, lendo os números.