Lula defende o estado laico: "Tem gente usando igreja como palanque político"

(via Agência Estado)

Em discurso no comício do Vale da Anhangabaú, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o estado laico.

"Tem muita fake news religiosa correndo por esse mundo; tem demônio sendo chamado de Deus e gente honesta sendo chamada de demônio. Tem gente usando igreja como palanque político", afirmou. "Quando quero conversar com Deus, não preciso de padre ou pastor".

"Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o estado laico. Igrejas não tem de ter partido político, têm de cuidar da fé", afirmou. "Não deixem passar nenhuma mentira, não aceitem provocação na rua. Se pastor tiver mentindo, a gente tem de enfrentar"

Lula, referindo-se ao presidente Bolsonaro, disse que "governar não é fazer propaganda de arma; não é cuidar dos ricos, banqueiros, é cuidar do povo trabalhador. Não tem explicação as pessoas não terem o que comer".

"Queremos soberania, democracia, emprego". O ex-presidente reiterou que vai reajustar tabela do IR se eleito. "Salário mínimo vai aumentar acima da inflação todo ano. Bolsonaro que pegue a carteira verde e amarela dele e enfie onde ele quiser. Queremos minha casa minha vida. Vamos fazer política externa altiva e ativa".

Lula disse que Bolsonaro rói as unhas a cada pesquisa eleitoral. "Ele está tentando comprar voto com a quantidade de dinheiro que está liberando, até gasolina começou a baixar, é medo do Lula. Meu caro capitão, esse povo não é besta. Bolsonaro vai entregar a faixa presidencial, sim. Dia 2 de outubro o povo brasileiro vai tirar Bolsonaro da presidência e eleger Lula e Alckmin".