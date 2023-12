Lula defende Janja, diz que ela é agente político e dá palpite na condução do governo federal

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sofia Aguiar (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, e disse que ela não precisa de cargo para ter importância no governo. Segundo Lula, Janja é um "agente político" e dá palpite na condução do governo federal. "Janja me passa confiança, certeza, dá palpite nas coisas que vou fazer, dá conselho, isso é importante, você ter alguém pra compartilhar suas angústias diárias", declarou o presidente na transmissão ao vivo nas redes sociais

continua após publicidade

desta terça-feira, 19. Janja participou da live ao lado do chefe do Executivo. Lula disse ter falado a Janja que ela não pode ser uma "primeira-dama tradicionalmente, como sempre foi a primeira-dama". "Aquela mulher que acompanha o marido, faz as coisas certinhas, faz uma política de visitação", exemplificou o petista. "Ela é um agente político, ela era antes de eu conhecer, continua sendo quando a conheci", disse. "Por isso que eu disse: você faça o que você quiser. Ela não precisa de cargo para ser importante, ela não precisa de cargo para fazer o trabalho que ela quer fazer. Se ela quiser visitar alguém, um Estado, fazer visita ao hospital, ela faz o que ela quiser", acrescentou.