Lula defende fim das apostas online e diz saber de 'bancada das bets'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira, 14, que, se depender da vontade pessoal dele, as bets no Brasil acabam. Segundo o presidente, isso vai acontecer caso ele não seja convencido de que as casas de apostas possuem uma função social. "Se ninguém me mostrar uma razão social dessas bets continuarem, nós temos que acabar com elas", comentou.

Lula disse ainda saber que enfrentará uma forte oposição no Congresso caso avance com a ideia de acabar com as bets no Brasil, mas disse que o governo precisa fazer um enfrentamento sobre o tema.

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"Eu sei que tem bancada das bets no Congresso. Mas é uma briga que nós vamos ter que fazer porque a sociedade não pode ser desestruturada por conta de uma coisa que a gente pode controlar", afirmou Lula.

Lula participou nesta sexta-feira de um podcast com influenciadoras dos programas Não Inviabilize e Cunhãs.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a campanha do presidente deve evitar a participação em debates e entrevista com a mídia tradicional, priorizando a interação do petista com canais digitais, que oferecem um ambiente mais informal e com menos perguntas sobre temas desconfortáveis.

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Segurança Pública

Ao novamente prometer criar o Ministério de Segurança Pública caso a PEC de Segurança Pública seja aprovada, o presidente também disse que governadores precisam ser justos ao falar que, atualmente, essa é uma competência dos Estados.