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Lula defende eleição 'honesta' e diz não permitir 'empresário mal caráter e prefeito bandido'

Escrito por Mariana Ribas, Daniel Tozzi e Rayllanna Cardoso, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, defendeu neste domingo, 25, a realização de uma eleição "honesta" e fez um apelo para que todos votem. "Não vamos permitir que haja roubalheira, que haja banditismo, que haja empresário mal caráter e prefeito bandido", disse, ao se referir às recentes denúncias sobre redução de frota de ônibus e cancelamento de voos.

"O que nós queremos é eleição feita, eleição honesta, com todo mundo tendo direito, todo mundo acata o resultado", disse. Em seguida, o presidente afirmou que as pessoas precisam votar, "porque a democracia tem que sair vencedora nesse processo eleitoral". Ao final de sua fala, o petista disse que já disputou muitas eleições e já respeitou muitos resultados, mas que não permitirá que "o povo seja outra vez enganado, como foi em 2022, quando a Polícia Rodoviária Federal não permitiu que as pessoas fossem votar".

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ELEIÇÕES 2026/2ºTURNO/LULA/PLEITO/HONESTIDADE
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