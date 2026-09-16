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Lula defende acesso de ministros do STF a celular de Vorcaro e chama ex-banqueiro de 'mafioso'

Escrito por Geovani Bucci e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira, 16, que o acesso de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) à integra do celular de Daniel Vorcaro permitirá que a sociedade descubra as relações do ex-banqueiro com outros políticos e autoridades, inclusive da Corte.

"Agora que o celular dele está na mão de outros ministros, está na mão do (Cristiano) Zanin, está na mão do Gilmar (Mendes), está na mão do companheiro Flávio Dino, agora a gente vai saber quem é que estava com mulher, quem foi fazer 'suruba' com as mulheres que vieram da China", afirmou, em participação no podcast Desce a Letra.

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O presidente também acusou pessoas famosas, sem identificá-las, de intermediar esses encontros. "Tem gente famosa que era agenciador, que era o cafetão da turma. Tudo isso vai aparecer agora. E é importante que apareça pra gente poder limpar esse país", declarou. Lula não apresentou provas dessas acusações no trecho da entrevista.

Ao comentar a crise no Supremo, o petista afirmou que os acontecimentos prejudicam a instituição. "Eu acho que o que tá acontecendo no Supremo Tribunal Federal não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Porque significa que aquele mafioso chamado Vorcaro envolveu todo mundo", disse.

'Nervosinho'

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Lula criticou ainda o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, a quem chamou de "nervosinho". O presidente associou a reação do adversário à atuação do ministro Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro e os envolvidos na tentativa de golpe e à possibilidade de novas revelações sobre a relação de Flávio com Vorcaro.

"Ele tá nervosinho porque vai aparecer todas as falcatruas dele do Vorcaro, o churrasco, a bebida, as mulheres e os R$ 130 milhões que ele pegou do Vorcaro para poder financiar o filme do pai", afirmou. Questionado pelos apresentadores sobre o Dark Horse, Lula disse que não pretende assistir ao filme. Lula também não apresentou provas dessas acusações no trecho da entrevista.

Apesar das críticas à situação no STF, o presidente reiterou elogios a Moraes. "Acho que o Alexandre de Moraes fez um trabalho extraordinário para garantir a democracia desse país, prendendo o Bolsonaro e os golpistas que foram com ele", declarou.

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Mas ele já havia dito anteriormente que "ninguém está acima da lei" - e que isso vale para os integrantes do STF.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/DESCE A LETRA/STF/CRISE Vorcaro
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