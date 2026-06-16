Lula declara apoio a João Campos na disputa pelo governo de Pernambuco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou apoio à pré-candidatura de João Campos (PSB) ao governo de Pernambuco. A governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, também buscava respaldo do PT.

"Eu e o meu partido estamos apoiando João Campos para governador do Estado de Pernambuco. Esse é um compromisso histórico", diz o presidente em vídeo divulgado nas redes sociais de João Campos.

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O petista associou o apoio à relação entre o Partido dos Trabalhadores e o PSB. Ele relembrou a atuação política de Miguel Arraes, ex-governador do Estado e bisavô de Campos, e a trajetória de Eduardo Campos, pai do pré-candidato, como ministro da Ciência e Tecnologia durante o primeiro governo Lula e também governador de Pernambuco.

"Eu estou dizendo isso porque eu queria dizer a vocês que nós estamos juntos de verdade. Por isso eu quero desejar a vocês boa sorte e boa luta", afirmou Lula no vídeo.

Ao comentar a declaração, João Campos agradeceu o gesto do presidente nas redes sociais. "Tamo junto de verdade, meu presidente! Simbora levar Pernambuco e o Brasil pra frente", escreveu.

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A disputa pelo apoio de Lula vinha sendo travada pelos dois principais nomes da corrida estadual. Em fevereiro, durante agenda em Pernambuco, o presidente esteve com João Campos e Raquel Lyra no camarote oficial do Galo da Madrugada, tradicional bloco de Carnaval do Recife. Na ocasião, ambos buscavam estreitar a relação com o Palácio do Planalto de olho na eleição de outubro.

João Campos tentará chegar ao Palácio do Campo das Princesas enfrentando a atual governadora. Como mostrou a Coluna do Estadão, embora ele tenha liderado pesquisas durante boa parte do período pré-eleitoral, levantamentos mais recentes apontam crescimento de Raquel Lyra.

Na pesquisa Datafolha de maio, Raquel assumiu a dianteira no segundo turno, com 51% das intenções de voto contra 44% de Campos. Em comparação com o mês anterior, ela cresceu 9 pontos, enquanto ele recuou 8.

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João Campos aparece à frente na pesquisa Real Time Big Data desta semana, com 46%, contra 41% de Raquel no segundo turno, mas tem perdido terreno para a governadora desde o ano passado. Embora no primeiro turno ele também apareça à frente (45% a 40%), o ex-prefeito do Recife recuou cinco pontos, enquanto Raquel subiu sete.