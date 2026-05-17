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Lula decide reenviar ao Senado indicação de Jorge Messias para o STF após rejeição

A expectativa é de que a nova indicação seja formalizada antes das eleições de outubro

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 18:30:00 Editado em 17.05.2026, 18:34:00
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Lula decide reenviar ao Senado indicação de Jorge Messias para o STF após rejeição
Autor Nos bastidores, Lula tem afirmado a aliados e ministros que não houve justificativa técnica para barrar Messias e que o advogado demonstrou preparo durante a sabatina no Senado - Foto: Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu reenviar ao Senado o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), mesmo após a rejeição da indicação pela Casa. Segundo a CNN, Lula avalia que o revés atingiu não apenas Messias, mas o próprio governo, e que cabe exclusivamente ao chefe do Executivo indicar ministros para a Corte.

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A expectativa é de que a nova indicação seja formalizada antes das eleições de outubro. Nos bastidores, Lula tem afirmado a aliados e ministros que não houve justificativa técnica para barrar Messias e que o advogado demonstrou preparo durante a sabatina no Senado.

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A decisão de insistir no nome foi reforçada pelas manifestações de apoio recebidas por Messias durante a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Kassio Nunes Marques. O advogado-geral foi alvo de aplausos e gestos públicos de solidariedade, movimento interpretado no Planalto como sinal de respaldo político e institucional.

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O episódio também escancarou o desgaste na relação entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Durante a cerimônia de posse, Alcolumbre teria ignorado as manifestações de apoio dirigidas a Messias, destoando de outros integrantes da mesa oficial.

Segundo a Folha de S. Paulo, após a derrota no Senado, Messias passou dias recluso e chegou a cogitar deixar o governo. Lula pediu cautela e orientou o ministro a não tomar decisões no calor do momento. O chefe da Advocacia-Geral da União (AGU) entrou em férias no último dia 13 e deve retornar ao cargo no próximo dia 25.

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Desgaste político Indicação de ministros Jorge Messias Lula Relação governo-senado Supremo Tribunal Federal
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