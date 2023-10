Lula cumprimenta apoiares no Alvorada no dia de seu aniversário

No dia do seu aniversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou apoiadores que estavam à sua espera no Palácio da Alvorada cantando a música do parabéns. Fora do costume, o presidente parou o carro, abaixou as janelas e ficou por uns minutos acenando aos apoiadores.

Apoiadores começaram a se reunir na residência oficial da Presidência por volta das 8h. Com bandeiras do PT e trajes vermelhos, eles cantaram repetidamente a música do parabéns e hinos de campanha.

O presidente tinha reunião prevista no Palácio do Planalto às 9h com os ministros Paulo Pimenta (Secom) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Após essa agenda, o presidente tem agendado um café da manhã com jornalistas.

A previsão é que, após os compromissos oficiais, Lula retorne ao Alvorada para passar o aniversário com a primeira-dama, Janja da Silva, e seus filhos.