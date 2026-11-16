Lula cumpre agenda em Madri; Secom não divulga compromissos, mas Janones, sim

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reúne-se nesta segunda-feira, 16, com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, em Madri. Os compromissos do presidente não foram divulgados pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), como deveria ser de praxe, mas pelo deputado reeleito André Janones (Rede-MG).

Lula foi recebido por Sánchez na manhã de hoje, 16, em Madri. A Secom nem sequer divulgou a agenda oficial do presidente nesta segunda-feira. Janones, porém, no canal "Exército do Lula" no WhatsApp, publicou fotos e relatos sobre a visita.

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A última atualização é de 9h14. Foi uma foto de Janones ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, com o texto "E a gente aqui na retaguarda". Antes, Janones afirmou que Lula faria uma live junto de Sánchez e enviou uma foto dos dois em um estúdio.

A live de Lula com Sánchez não está sendo transmitida no canal oficial do presidente brasileiro no YouTube ou em suas redes sociais. Também não há transmissões ao vivo no YouTube com os dois até o momento.