Lula critica mansão de U$ 8 mi de Mauro Cid: 'É para o paladino da discórdia'

Sofia Aguiar (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o imóvel pertencente à família do tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve ser do "paladino da discórdia", em referência ao ex-chefe do Executivo. A declaração foi dada em evento de assinatura da Lei Paulo Gustavo, na noite desta quinta-feira, 11, em Salvador.

Uma reportagem do portal Metrópoles publicada na quarta-feira, 10, revelou que a família de Cid mantém um trust (Cid Family Trust) nos Estados Unidos, detentor até de uma mansão avaliada em R$ 8,5 milhões na Califórnia.

"Agora mesmo acabaram de descobrir uma casa de 8 milhões de dólares do, como é que chama ele? Do ajudante de ordem do Bolsonaro", disse Lula, durante o evento. "Certamente uma casa de 8 milhões de dólares não é para o ajudante de ordem, certamente é para o paladino da discórdia, da ignorância, do negacionismo."