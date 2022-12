Lula critica Bolsonaro e edição de medidas provisórias no fim do mandato

Eduardo Gayer, Eduardo Rodrigues, Célia Froufe e Amanda Pupo (via Agência Estado)

O presidente diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a criticar nesta quinta-feira, 29, o presidente Jair Bolsonaro, e reclamou de Medidas Provisórias editadas pelo atual governo a poucos dias do fim do mandato.

Lula chegou a dizer que Bolsonaro havia publicado uma MP prorrogando a desoneração dos impostos federais para os combustíveis, mas a assessoria do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esclareceu que a reclamação do petista se refere a uma MP da semana passada que trata da isenção de combustível para o setor aéreo, e outra de nesta quinta sobre o preço de transferência de multinacionais.

O presidente diplomado mais uma vez agradeceu aos líderes partidários que aprovaram a PEC da Transição na semana passada e que ajudaram na montagem dos ministérios. "Dizem que é a PEC do Lula, mas foi uma PEC para cobrir a irresponsabilidade do atual governo. Bolsonaro hoje continua mandando MPs, faltando dois dias para sair do cargo", completou.