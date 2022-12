Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou um pronunciamento para esta quinta-feira, 29, às 11h, quando deve anunciar a totalidade da Esplanada dos ministérios e, possivelmente, o comando de Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

A quatro dias da posse, Lula ainda precisa confirmar 16 ministérios, o que tende a ser feito amanhã. O pronunciamento ocorrerá no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.