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Lula convida Motta e Alcolumbre para viagens à Turquia e às Filipinas

Escrito por Levy Teles (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para viagens à Turquia e às Filipinas na próxima semana. O convite, divulgado pelo Metrópoles e confirmado pelo Estadão, foi feito em encontro na semana passada e ainda está sob avaliação de ambos.

Trata-se de mais uma sinalização de aproximação de Lula aos chefes das duas Casas do Congresso Nacional. No começo do próximo ano, Câmara e Senado decidirão os presidentes das Casas pelos próximos dois anos. O PT já confirmou apoio a Motta e a Alcolumbre.

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A nova legislatura, que começará em 2027, abriu mais espaço para deputados e senadores da direita. Na Câmara, líderes partidários do Centrão se anteciparam até mesmo ao resultado do segundo turno e anunciaram apoio à reeleição de Motta - o que deve abrir espaço para uma vitória do paraibano sem contratempos.

No Senado, a situação é mais complicada. O PL, grande vencedor da eleição para o Salão Azul, cogita lançar uma candidatura própria para disputar contra Alcolumbre. O partido de Flávio Bolsonaro terá, em 2027, 28 senadores. O vencedor dessa disputa precisa conquistar pelo menos 41 dos 80 votos disponíveis.

A Coluna do Estadão mostrou que Alcolumbre tenta até "negociar o impossível" e conversa com alguns integrantes do PL para assegurar a reeleição.

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Lula vai à Turquia na próxima semana, e deverá ficar no país entre os dias 11 e 12 para participar da 31ª Edição da Conferência da ONU sobre mudanças climáticas (COP), na cidade de Antália. Em seguida, nos dias 14 e 15, ele irá para Manila, nas Filipinas, para a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

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LULA/TURQUIA/FILIPINAS/VIAGEM/CONVITE/MOTTA/ALCOLUMBRE
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