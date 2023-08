Lula: 'Conversar com Lira é uma obrigação minha, ele é presidente da Câmara'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 14, que tem obrigação de conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Na sexta, 11, Lira participou da cerimônia de lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Rio de Janeiro e foi vaiado. Na própria solenidade, Lula criticou as vaias. Disse que todos os que estavam presentes haviam sido convidados pelo governo, e vaiá-los nessa situação era uma deselegância. Lula repetiu a argumentação nesta segunda durante sua Live semanal,

. Desta vez, Lula também mencionou que o PT sozinho não tem votos no Congresso para garantir governabilidade. "O ideal seria que você ganhasse as eleições com o partido sozinho, como o PMDB fez em 2006

", declarou o presidente. "Mas o dado concreto é que o PT tem 70 votos. A esquerda tem 136 votos. Para aprovar alguma coisa precisa ter 257 votos. Significa que você precisa conversar", disse Lula. "Tem gente que fala: 'vai para a rua!' referência a setores da esquerda que defendem manifestações de rua para pressionar o Congresso. Vai para a rua fazer o quê? Tem que conversar com quem tem voto. Quem é que vai votar? São os partidos políticos que ganharam", afirmou o petista. "Conversar com Lira é uma obrigação minha, ele é presidente da Câmara. Os deputados não são obrigados a acatar uma medida provisória que o governo manda ou um projeto de lei sem mudar nada", declarou o presidente da República. "É normal que os deputados não sejam obrigados a concordar com o governo e queiram mudança, então você discute a mudança. É assim que se faz política", disse ele. O presidente da República e o presidente da Câmara negociam a entrada do Centrão no governo. André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) serão ministros, mas falta Lula escolher as pastas que ocuparão. O programa

, produzido pela EBC, normalmente é transmitido às terças-feiras. Nesta semana, porém, foi realizado nesta segunda-feira porque, na terça, Lula estará no Paraguai para a posse do presidente eleito do país, Santiago Peña.