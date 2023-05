Lula confirma participação em ato de 1º de maio das centrais sindicais em São Paulo

Isadora Duarte (via Agência Estado)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou nesta segunda-feira, 1º de maio, em sua conta oficial do Twitter, que participará do ato organizado pelas centrais sindicais em virtude do Dia do Trabalhador em São Paulo. O evento está previsto para começar 11 horas no Vale do Anhangabaú. Lula deve discursar por volta das 13 horas.

Na publicação, o presidente lembrou o anúncio feito no domingo, de reajuste do salário mínimo para R$ 1.320,00 e da isenção do imposto de renda até R$ 2.640,00.

"Medidas para valorização de trabalhadores. Nossa prioridade é recuperar direitos perdidos nos últimos anos e melhorar a vida do povo brasileiro. E essa data tão simbólica voltará a ser um dia de conquistas", escreveu Lula.

Além de Lula, devem participar do ato unificado, os ministros do Trabalho, Luiz Marinho, da Previdência Social, Carlos Lupi, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

O ato unificado de 1º de maio é organizado pelas centrais sindicais CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Intersindical Classe Trabalhadora, CSB, Nova Central e Pública.