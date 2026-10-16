Lula: Cleitinho é esperto, não precisa me apoiar, tem que ficar quietinho, só tem a ganhar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um aceno ao governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), nesta sexta-feira, 16. Disse que, se for reeleito, pretende tratar Cleitinho "com o respeito que o povo de Minas deu a ele". Também afirmou que ele "é esperto" e disse que ele "não tem que me apoiar, só tem que ficar quietinho".

"Minas Gerais elegeu um governador, não foi o nosso. A vontade do povo tem que ser respeitada. O Cleitinho é o governador do povo mineiro. Ele tem que saber que a única chance que ele tem de recuperar esse Estado que o Romeu Zema estragou, de ter as obras acontecendo aqui, é eu ganhando as eleições para tratar ele com o respeito que o povo de Minas deu a ele", disse, ao fim de uma passeata em Juiz de Fora (MG).

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"Tenho certeza de que o Cleitinho é esperto. Ele não precisa me apoiar, ele só tem que ficar quietinho, porque ele só tem a ganhar no final das eleições", afirmou, em tom bem humorado.

Cleitinho foi eleito governador de Minas no primeiro turno. Contou, já no primeiro turno, com o apoio até de alguns prefeitos petistas, além de um apoio em massa de bolsonaristas. O segundo colocado na disputa foi o candidato do PT, Patrus Ananias.