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Lula cita reeleição na COP31 e diz que não foi vitória do partido, mas projeto de nação

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que sua reeleição no último dia 25 de outubro foi uma vitória de "um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar", e não "o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato".

A fala foi em discurso na abertura da cúpula de líderes da COP31, realizada em Antália, na Turquia. Pelo fato de o Brasil ter organizado a COP30, em Belém, no ano passado, Lula foi um dos primeiros a discursar.

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"O Brasil foi às urnas há duas semanas. Em uma mobilização sem precedentes, o povo brasileiro empunhou as armas da democracia. Confrontou aqueles que negam as evidências da ciência, que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo. Não foi o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato. Foi a escolha de um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar", afirmou.

O presidente voltou a agradecer aos idosos e à juventude brasileira pela mobilização no último mês, que culminou em sua vitória em 25 de outubro. Disse que o resultado foi uma vitória "dos idosos que saíram de suas casas para evitar retrocessos em conquistas e direitos e dos jovens que se levantaram para garantir um amanhã digno para as novas gerações".

"Eles mostraram que a luta contra a mudança do clima vai além dos salões diplomáticos", afirmou. Lula escolheu terminar seu discurso com uma frase simbólica: "O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável".

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