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Lula cita fim da escala 6x1 como medida importante para as mulheres

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 18, que o fim da escala de trabalho 6x1 é importante para todos os brasileiros, mas em especial para as mulheres, por causa dos trabalhos domésticos que, na nossa sociedade, muitas vezes acabam recaindo nelas.

Lula concedeu entrevista à Rádio Tupi nesta sexta-feira, 18, antes de realizar agendas no Rio de Janeiro ao lado do governador interino do Estado, o desembargador Ricardo Couto.

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Violência contra a mulher

O presidente não falou sobre o fim da escala 6x1 a não ser no momento em que foi questionado sobre as medidas de combate à violência contra a mulher. Depois de citar o pacto contra o feminicídio, que seu governo assinou junto aos Três Poderes da República e tem levado adiante aos Estados, Lula mencionou que a redução da jornada de trabalho também seria uma forma de dar mais tempo às mulheres para o lazer.

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