Lula chega ao local de votação em São Bernardo do Campo (SP)

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, chegou ao local de votação neste domingo, 25, por volta de 9h40.

O presidente vota em uma escola estadual em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Depois, está previsto atendimento à imprensa.

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Acompanham o presidente o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), os ex-ministros Fernando Haddad (PT), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), e os ministros Alexandre Padilha (PT) e Luiz Marinho (PT).