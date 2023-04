Lula chega a Xangai com Janja e é recepcionado por vice-chanceler da China

Altamiro Silva Junior, enviado especial (via Agência Estado)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pousou no aeroporto de Xangai pouco depois das 22 horas desta quarta-feira, 12, pelo horário local (já no fim manhã de quarta-feira de Brasília), e foi recepcionado pelo vice-ministro das Relações Exteriores da China, Xie Feng.

Lula, a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e a ex-presidente da República Dilma Rousseff fizeram uma foto oficial com o ministro chinês e foram em seguida para o hotel.

Na quinta-feira, a agenda de Lula inclui a posse de Dilma como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco dos Brics, e a visita a uma fábrica da empresa de tecnologia Huawei.

O banco, com sede em Xangai, tem uma carteira de investimento de US$ 33 bilhões e foi criado em 2014, em uma reunião do grupo em Fortaleza.

A cerimônia de posse de Dilma está marcada para 11h10 da manhã da quinta-feira. Em seguida haverá um almoço na sede do banco e um pronunciamento conjunto de Dilma e Lula.

Na tarde da quinta, Lula vai visitar a fábrica da gigante de tecnologia chinesa Huawei. Ainda na agenda oficial, logo depois da visita, está prevista uma audiência com o secretário Geral do Partido comunista em Xangai e, no começo da noite, um jantar oferecido pelo Secretário Geral do Partido comunista.

Após o jantar, Lula embarca para Pequim, onde terá vários compromissos na sexta-feira. Pela manhã, com o líder do Parlamento da China e, à tarde, com o presidente Xi Jinping.

Os dois devem assinar uma série de acordos bilaterais. Há ainda a promessa de Lula de convidar o líder chinês para visitar o Brasil. Estão previstas a assinatura de mais de 20 acordos entre os dois países.

Lula deve dar declarações à imprensa às 20 horas da sexta-feira em Pequim (7 horas da manhã da sexta-feira no Brasil). No sábado, Lula volta ao Brasil, mas fará uma parada em Abu Dhabi, onde deve se reunir com fundos soberanos.