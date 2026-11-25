O ex-ministro da Justiça Tarso Genro disse nesta quarta-feira, 25, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o encontro teve por objetivo compartilhar visões sobre o futuro Ministério da Segurança Pública.

Além de Tarso Genro, também participaram os ex-ministros da Justiça Flávio Dino (hoje ministro do Supremo Tribunal Federal) e Ricardo Lewandowski.

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Segundo Tarso, "o tema foi a conformação, a estrutura e as particularidades que vai ter o novo Ministério da Segurança Pública". "Cada um dos ex-ministros externou sua opinião de como deve ser conformado esse ministério e quais os objetivos que ele deve definir."

"O novo Ministério da Segurança Pública tem que ter uma nova conformação para se integrar no processo geopolítico que ocorre na América do Sul e em todo o mundo", afirmou.

"A defesa que eu fiz é que o novo Ministério da Segurança tem que ter uma ocupação das questões geopolíticas. O tráfico de drogas infesta todo o Cone Sul. O tráfico de biodiversidade infesta a Amazônia. O tráfico de órgãos também já está sendo exercitado em muitas regiões", declarou.

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O ex-ministro relatou que um dos pontos discutidos no encontro foi como as funções hoje no Ministério da Justiça e Segurança Pública seriam distribuídos com a criação do novo ministério. Indicou que não houve convergência nesse sentido entre os presentes no encontro com Lula. Tarso Genro, porém, preferiu não falar sobre o que outros ex-ministros da Justiça, e o próprio titular da pasta, Wellington César Lima e Silva, falaram na discussão com o presidente.

Questionado sobre como ficaria a definição sobre política de drogas e o Coaf, afirmou que os temas foram discutidos, mas sem que o martelo fosse batido sobre nada.

Também participaram da reunião o vice-presidente Geraldo Alckmin, e a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.