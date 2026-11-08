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Lula chamou a mim, Camilo, Fonteles e Rui Costa para pensar próximo mandato, diz Edinho

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do PT, Edinho Silva, disse, em entrevista ao programa "Canal Livre", da Band, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu responsabilidades a ele, ao senador Camilo Santana (PT-CE), ao governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e ao senador eleito Rui Costa (PT-BA) para discutirem a montagem do próximo governo.

Os quatro estiveram no núcleo duro da campanha petista no segundo turno das eleições. A escolha dos quatro nomes demonstra como o presidente empoderou seus aliados para tocar adiante o próximo mandato presidencial.

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Como já mostrou o Broadcast Político nas últimas semanas, Edinho confirmou que foi designado para negociar com os partidos de centro e centro-direita que porventura participarão do Lula 4. "Sinto vontade muito grande dos partidos de construirmos agenda para o Brasil", afirmou. O presidente do PT, porém, não indicou o que estaria na mesa para negociação com esses partidos e se eles farão, de fato, parte do governo a partir de 2027.

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