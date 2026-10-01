Lula chama Roberta Luchsinger de 'Vorcaro feminino' e diz não conhecê-la

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou nesta quinta-feira, 01, não conhecer Roberta Luchsinger, investigada pela Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência e apontada como próxima de seu filho Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

Em entrevista ao Flow Podcast, o petista chamou Roberta de "Vorcaro feminino", em referência ao ex-controlador do Banco Master Daniel Vorcaro. "Eu não conheço essa Roberta. Posso ter tirado foto com ela como eu tiro com milhões de pessoas", afirmou Lula.

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O presidente também disse desconhecer a informação de que o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) negou fornecer registros de visitas de Roberta ao Palácio da Alvorada. "Para mim é novidade. Isso para mim é novidade", disse.

Ao comentar as suspeitas envolvendo a lobista, Lula elevou o tom. "Pelo que eu sei, ela é uma pilantra muito grande. Ela deve ser o Vorcaro feminino, porque conseguiu passar por muita gente, conversar com muita gente", afirmou.

Lula afirmou ainda que Roberta teria atribuído a ele uma suposta oferta de cargo no governo, o que negou. "Ela chegou a dizer: 'O Lula me ofereceu um cargo que eu queria no governo". Ela chegou a dizer isso. É próprio de malandro", afirmou.

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Durante a entrevista, o presidente também saiu em defesa do filho, mas disse que ele terá de prestar esclarecimentos sobre as investigações. "Eu duvido que meu filho tenha feito lobby com qualquer ministro meu. Duvido que meu filho tenha conversado com alguém a respeito disso. Ele vai ter que prestar depoimento, porque ele sabe o que eu penso. Ele sabe que vai ter da minha parte toda a solidariedade, mas ele terá que prestar contas à sociedade", declarou.