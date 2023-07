Lula chama Bolsonaro de "titica" ao discursar para jovens no PR

Lula durante discurso em Foz do Iguaçu

Durante discurso em Foz do Iguaçu, no Paraná, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se referiu na tarde de terça-feira (4) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como “titica”. O petista participou de cerimônia de assinatura de retomada das obras do campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), e de posse da nova reitora, Diana Araújo Pereira. O evento ocorreu na Usina Hidrelétrica de Itaipu. A fala ocorreu quando o petista apontou que os jovens podem não gostar de políticos, mas que devem gostar de política.

"Vocês jovens, pelo amor de Deus. Normalmente são induzidos a não gostar de política porque 'político é tudo ladrão, é tudo corrupto. Eu não gosto de político'. Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como Bolsonaro. É isso que dá", disse Lula. O presidente foi acionado pela plateia, que entoou ainda gritos de "inelegível", em referência à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tornou o ex-presidente inelegível por oito anos.

O petista ainda encorajou jovens a ingressarem na política. "Vocês não precisam gostar do político, mas tem que gostar de política. Porque quando vocês não acreditarem mais em ninguém, quando estiver passando na cabeça de vocês que ninguém presta, pelo amor de Deus. Ainda assim, não desista. Entre você na política porque o político bom que você quer está dentro de você", bradou. No encerramento, Lula disse também que "ninguém vai impedir que esse país de voltar a sorrir mais uma vez".

