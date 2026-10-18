Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula: cada data center que vier para o Brasil terá 10% dos dados para o governo brasileiro

Escrito por Naomi Matsui, Mariana Ribas, Geovani Bucci e Daniel Galvão (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato à reeleição à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu neste domingo, 18, que o governo fique com 10% dos dados de todos os data centers que operarem no Brasil.

"Que a gente possa produzir banco de dados, e cada data center que vier para o Brasil vai ter que permitirque 10% dos dados fique na mão do governo brasileiro", declarou durante debate presidencial de Band/Estadão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo ele, há uma expectativa de que o setor de data center atraia R$ 500 bilhões de investimentos para o País.

Já Flávio Bolsonaro prometeu integrar as áreas de recursos humanos das empresas ao governo, o que facilitaria a contratação de funcionários. "Você vai poder saber se perto da sua casa tem alguma oportunidade que uma empresa está dando", falou.

O "Zero Um" voltou a defender linhas de estímulo ao empreendedorismo promovidas pela Caixa Econômica Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Debate eleições 2026 Flávio Bolsonaro Lula
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV