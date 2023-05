Lula: Brasil reivindica participar do conselho de segurança da ONU

Lavínia Kaucz e Wilian Miron (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu há pouco maior representatividade de continentes no Conselho de Segurança da ONU, inclusive com participação do Brasil.

"É preciso rediscutir uma nova geopolítica para que a ONU tenha autoridade de decidir e ver as decisões serem cumpridas, porque do jeito que está hoje, as decisões da ONU só valem para os países pequenininhos. Os membros do Conselho de Segurança não respeitam sequer o Conselho de Segurança. Eles são os produtores de armas, maiores vendedores de armas, são eles que têm todas as armas mais potentes", afirmou Lula a jornalistas em Londres, após participar da cerimônia de coroação do Rei Charles III.