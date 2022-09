Lula: 'Bolsonaro deveria explicar como juntou R$ 26 mi para comprar 51 imóveis'

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Em manifestação aos atos de 7 de Setembro que ocorreram no País, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que nunca utilizou um dia da Pátria para campanha eleitoral. "Quando fui presidente da República tive oportunidade de participar de dois 7 de setembro, um em 2006 e outro em 2010, em época eleitoral. Em nenhum momento, a gente utilizou um dia da Pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso País por conta da independência, como instrumento de política eleitoral", disse Lula em vídeo divulgado há pouco na sua conta oficial do Twitter.

Lula também reagiu aos ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o petista, o chefe do Executivo deveria estar explicando para a população como sua família comprou uma série de imóveis em dinheiro vivo.

"O presidente em vez de discutir os problemas do País, tentar falar para o povo como vai resolver os problemas da educação, da saúde, do desemprego, do arrocho do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. Agora, ele deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou R$ 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. É isso que ele tem que explicar", disse Lula.

Como mostrou o Estadão, a compra de imóveis em dinheiro vivo não é ilegal, mas é vista com desconfiança por órgãos de controle e investigação, como o Ministério Público. O próprio presidente minimizou o caso, quando questionado. "Qual é o problema de comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria... Qual é o problema?", disse, na última terça-feira (30), após evento promovido pela União Nacional do Comércio e dos Serviços (Unecs) em Brasília.

Mais cedo, em desfile na Esplanada dos Ministérios, Bolsonaro associou Lula ao mal e afirmou que o País estava "à beira do abismo, atolado em corrupção e desmandos". "Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal, um mal que perdurou por quase 14 anos no País, quase quebrou a nossa pátria e agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão", disse Bolsonaro.

Lula finalizou seu vídeo afirmando que o Brasil precisa de "melhor sorte" e de um governo que cuide do povo. "O Brasil precisa de uma pessoa que fale em harmonia, que fale em amor, que fale em crescimento econômico, industrialização, em geração de emprego e em aumento de salário. O Brasil (precisa) de uma pessoa que cuida do povo como se fosse um dos seus. O povo resolveu que vai reconquistar a democracia para recuperarmos o Brasil", concluiu Lula.