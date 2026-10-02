Lula: 'Bets nunca mais, jornada 6x1 nunca mais, quadrilha do Vorcaro nunca mais'

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a criticar, nesta sexta-feira, 2, as bets, a escala 6x1 e o que chamou de "quadrilha do Vorcaro". As declarações foram feitas durante uma caminhada no Rio de Janeiro na qual ele disse ainda que não vai deixar ninguém explorar as riquezas do País após criticar a família Bolsonaro por sua proximidade com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Bets nunca mais, Jornada 6x1 nunca mais, Quadrilha do Vorcaro nunca mais, Quadrilha da Previdência nunca mais. O que nós queremos é soberania nacional, aqui nenhum gringo vai meter a mão nas coisas do Brasil. Já tem um bolsonarista lá tentando vender o Brasil. Que vá o resto da família, porque nós não vamos deixar ninguém explorar a nossa riqueza", afirmou o presidente da República.

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Entre os itens citados como "riquezas", o petista citou ainda as terras raras, o petróleo e a indústria naval.

O ato de campanha começou às 10 horas na Praça Pio X, nos arredores da Igreja da Candelária,e seguiu com caminhada até à Cinelândia, na região central.

O ato reuniu os postulantes ao Senado, Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD). Também estiveram presentes o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), e candidatas e candidatos aos legislativos estadual e federal.

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Lula disse que as mulheres, que eram maioria, vão decidir a eleição no Rio de Janeiro e passou o microfone para a primeira-dama Janja da Silva. Esta, por sua vez, gritou palavras de ordem e disse que "aqui não tem rachadinha" e nem "piá de bosta", em referência ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), a quem foi vista chamando desta forma durante um dos atos ao longo da campanha.