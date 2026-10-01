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POLÍTICA

Lula associa Flávio a milicianos e cita relação com Vorcaro em entrevista ao Flow Podcast

Escrito por Gabriel de Sousa e Rayllanna Cardoso, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, intensificou nesta quinta-feira, 1º, os ataques ao senador Flávio Bolsonaro (PL) e citou as relações do adversário com o ex-policial militar Adriano da Nóbrega e com o ex-controlador do Banco Master Daniel Vorcaro. As declarações foram feitas durante entrevista ao Flow Podcast.

"Esse menino não tem história política. Esse menino é ligado aos milicianos", afirmou Lula. Na sequência, o presidente citou Adriano da Nóbrega, ex-capitão da Polícia Militar do Rio, apontado pelas autoridades como chefe da milícia Escritório do Crime, e disse que Flávio mantinha ligação com o ex-PM.

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Quando era deputado estadual, Flávio homenageou Adriano na Assembleia Legislativa do Rio e concedeu a ele a Medalha Tiradentes. A mãe e a mulher do ex-PM também trabalharam no gabinete do hoje senador. Flávio já afirmou que as contratações ocorreram por indicação de seu então assessor Fabrício Queiroz e rejeitou acusações de envolvimento com milícias.

Lula também atacou a relação de Flávio com Daniel Vorcaro. "Um cidadão ligado aos milicianos e que tinha essa relação amorosa com o Vorcaro. É coisa assim: 'amorosa'. 'Ô, irmão, eu te amo', 'ô, irmão'", disse, em referência ao teor de mensagens trocadas entre o senador e o ex-banqueiro.

"É um negócio que não tem sentido. Então, o cara ainda está querendo ser presidente da República. Ele não tem passado, não tem presente e não tem futuro. O rapaz foi vereador com 21 anos e seguiu a carreira dele ganhando dinheiro público e passa a ideia de que não é político", acrescentou Lula.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA ENTREVISTA Lula podcast
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