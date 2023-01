Lula assiste à missa e deixa velório de Pelé sem falar com a imprensa

Giordanna Neves e Davi Medeiros (via Agência Estado)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deixou na manhã desta terça-feira, 3, o velório de Pelé, no Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP). Ao lado da esposa, Janja, e do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), ele assistiu à missa celebrada em memória do jogador, em área reservada a familiares e autoridades próximas ao caixão. A cerimônia durou cerca de 20 minutos.

Lula deixou o local do velório às 9h34.

Ele parou para tirar foto com uma apoiadora no gramado e saiu sem falar com a imprensa.

O presidente da República não vai participar do cortejo e sepultamento de Pelé.

Do estádio, o corpo de Pelé será levado em cortejo até chegar ao cemitério Memorial Necrópole Ecumênica para o sepultamento. O percurso deve durar uma hora.