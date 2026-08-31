Lula assina decretos contra o cambismo digital e sobre a distribuição de água em eventos

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda oficial no Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira, 31. Lula recebe o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick, e assina decretos sobre o combate ao cambismo digital e a distribuição de água em eventos.

Confira agenda do presidente da República:

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- 14h40: Reunião com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick, no Palácio do Planalto.

- 15h00: Assinatura do decreto sobre comercialização de ingressos para eventos (cambismo digital) e do decreto sobre distribuição de água em eventos culturais, no Planalto.