Lula assina decretos contra o cambismo digital e sobre a distribuição de água em eventos
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda oficial no Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira, 31. Lula recebe o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick, e assina decretos sobre o combate ao cambismo digital e a distribuição de água em eventos.
Confira agenda do presidente da República:
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- 14h40: Reunião com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick, no Palácio do Planalto.
- 15h00: Assinatura do decreto sobre comercialização de ingressos para eventos (cambismo digital) e do decreto sobre distribuição de água em eventos culturais, no Planalto.