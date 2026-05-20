Lula assina decreto que atribui à ANPD papel de regular e fiscalizar Marco Civil da Internet
Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 12:22:00 Editado em 20.05.2026, 12:30:27
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta quarta-feira, 20, decretos que alteram a regulamentação do Marco Civil da Internet (MCI) e possibilitam a responsabilização das plataformas digitais. Também atribuem à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a competência para regular, fiscalizar e apurar infrações ao MCI. Ainda não foram divulgadas mais informações sobre os decretos.
No ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) impôs novas obrigações às plataformas digitais, que agora podem ser punidas por omissão mesmo sem ordem judicial, desde que tenham sido notificadas e não removam conteúdos "manifestamente ilícitos".
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