Lula anuncia nova universidade federal em SP e inauguração de campus em Osasco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou inaugurações e obras para a ampliação da rede de universidades federais em São Paulo nesta segunda-feira, dia 1.º de maio, durante o ato unitário de comemoração ao Dia do Trabalho organizado pelas centrais sindicais, no Vale do Anhangabaú. Além da ampliação de duas universidades existentes, Lula prometeu a inauguração de uma nova unidade de ensino superior até 2026.

O anúncio aconteceu em um palanque onde estava o pré-candidato à prefeitura da capital Guilherme Boulos (PSOL) em um evento que não contou com as presenças do governador Tarcísio Freitas e o prefeito da capital Ricardo Nunes (MDB). Tarcísio ainda foi convidado pelo presidente da UGT, Ricardo Patah, para o evento, mas preferiu comparecer à Agrishow, em Ribeirão Preto.

Também estavam no evento o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo. É justamente no ABC que a ampliação da rede deve começar, segundo Lula, com a conclusão das obras da Universidade Federal do ABC. Lula anunciou ainda a construção de uma universidade federal na zona leste de São Paulo e a inauguração de outra unidade em Osasco.

De acordo com ele, o terreno na zona leste para a construção da universidade já existe, pois foi doado pelo então prefeito Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda, que governou São Paulo entre 2012 e 2016. "Nós vamos teminar a universidade federal do ABC. Vamos inaugurar a universidade federal de Osasco. E vamos começar a fazer a Universidade Federal da zona leste. Quando o Haddad era prefeito, ele doou o terreno, mas não colocaram uma pedra. Pois eu vou à zona leste com o Camilo (Santana), o nosso ministro da Educação. Eu vou começar a terminar a universidade da zona leste em meu mandato", disse Lula.

A universidade de Osasco trata-se de um campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) no município, cujas obras foram vistoriadas por Camilo Santana em março. Na ocasião, o ministro disse que a unidade deve ficar pronta até o final de junho. Atualmente, o campus de Osasco da Unifesp funciona em prédio cedido pela prefeitura.

De acordo com dados do Estadão Verifica, Nos seus dois primeiros mandatos, Lula criou 14 novas universidades federais. A política de expansão da rede levou ao aumento do número de alunos dela de 3,5 milhões em 2003 para 6,3 milhões em 2010.