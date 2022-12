Lula anuncia Guimarães, Jaques Wagner e Randolfe como líderes no Legislativo

Eduardo Gayer, Eduardo Rodrigues, Célia Froufe e Amanda Pupo (via Agência Estado)

O presidente diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou nesta quinta-feira, 29, os nomes dos líderes do seu governo no Parlamento. Como já havia adiantado o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o deputado José Guimarães (PT-CE) será líder do governo na Câmara, o senador Jaques Wagner (PT-BA) será líder do governo no Senado e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) será líder do governo no Congresso.

"Nada dará certo se não tivermos bons líderes na Câmara e no Senado", afirmou o presidente eleito.

"Wagner e Gleisi Hoffmann são duas pessoas que tive a liberdade de dizer que não seriam ministros. Wagner porque eu precisava dele no Senado e Gleisi porque o PT precisava dela para dirigir o maior partido de esquerda da América Latina. Ela tem que trabalhar muito para costurar as várias tendências que o nosso partido tem. Não é fácil. O papel dela hoje é tão ou mais importante que qualquer cargo do governo", acrescentou Lula, após anúncio de 16 novos ministros nesta quinta-feira.