Lula anuncia casamento com Rosângela da Silva em maio

Da Redação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 7. que vai se casar em maio com a socióloga Rosângela da Silva, concedida como "Janja". "Vou casar agora no mês de maio para dizer ao povo brasileiro: eu confio tanto no Brasil, que aos 76 anos de idade vou casar. Porque eu amo a pessoa que eu vou casar e porque eu amo meu País. E sobretudo porque eu amo esse povo, porque esse povo é responsável por tudo o que aconteceu na minha vida", afirmou o ex-presidente em entrevista à rádio Jangadeiro BandNewsFM.