Lula amplia vantagem após escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro e Vorcaro, mostra Datafolha

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Escrito por Gabriel Máximo e Gabriel de Souza (via Agência Estado)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), abriu 9 pontos porcentuais de vantagem em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto no 1º turno para a Presidência da República após a revelação do caso "Dark Horse". É o que aponta pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta sexta-feira, 22.

Na simulação de 1º turno, o petista registrou 40% ante 31% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Há uma semana, Lula estava em empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos porcentuais: 38% a 35%.

Os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) registram 4% e 3%, respectivamente, e estão empatados com Renan Santos (Missão) e Samara Martins (UP), ambos com 3%.

Votos em branco, nulos ou nenhum somam 9%, enquanto eleitores que dizem não saber são 3%.

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O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados em 139 cidades, de quarta, 20, a quinta-feira, 21.

A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-07489/2026.