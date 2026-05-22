Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Lula amplia vantagem após escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro e Vorcaro, mostra Datafolha

Escrito por Gabriel Máximo e Gabriel de Souza (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 16:12:00 Editado em 22.05.2026, 16:25:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), abriu 9 pontos porcentuais de vantagem em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto no 1º turno para a Presidência da República após a revelação do caso "Dark Horse". É o que aponta pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta sexta-feira, 22.

Na simulação de 1º turno, o petista registrou 40% ante 31% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Há uma semana, Lula estava em empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos porcentuais: 38% a 35%.

Os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) registram 4% e 3%, respectivamente, e estão empatados com Renan Santos (Missão) e Samara Martins (UP), ambos com 3%.

Votos em branco, nulos ou nenhum somam 9%, enquanto eleitores que dizem não saber são 3%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados em 139 cidades, de quarta, 20, a quinta-feira, 21.

A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-07489/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Datafolha eleições 2026 PESQUISA presidência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV