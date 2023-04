Lula ainda avalia se viaja para SP amanhã para participar das comemorações do Dia do Trabalho

Célia Froufe (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua equipe ainda avaliam a possibilidade de um deslocamento para São Paulo amanhã, para participar, junto com o Partido dos Trabalhadores (PT) e centrais sindicais, da tradicional comemoração de 1o de Maio, dia do Trabalho. Com os anúncios feitos durante a semana e que beneficiam diretamente as pessoas de renda mais baixa, a análise é a de que Lula teria conteúdo para discursar no evento na capital paulista. Há, porém, preocupação com segurança e também de desgaste com a viagem. Ontem, o presidente já esteve em São Paulo, mas para uma agenda pessoal, já que foi ao velório de uma afilhada.

O presidente já gravou para exibição na noite deste domingo em cadeia nacional de rádio e televisão um pronunciamento destacando medidas anunciadas ao longo da semana sobre salário mínimo e isenção para pagamento de Imposto de Renda (IR). Este será o primeiro pronunciamento nacional feito pelo chefe do Executivo neste seu terceiro mandato.

De acordo com o Palácio do Planalto, o discurso do presidente terá três minutos. Além de destacar o aumento do mínimo de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00, Lula dirá que o governo prepara uma Medida Provisória (MP) que contemple a previsibilidade de reajustes do salário ao longo do tempo. Usando a fórmula de seus governos anteriores e também no de Dilma Rousseff, se tratará de um cálculo que levará em conta a inflação do ano anterior e o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

A previsão é que Lula ressalte também a ampliação da faixa de isenção de pagamento do IR para quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.640,00). Na campanha, o então candidato prometeu elevar essa faixa para R$ 5.000,00. A meta continua, de acordo com o governo, e será apresentada até o final do atual mandato, em dezembro de 2026.