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Lula agradece Janones e diz que vai mudar jeito de governar em 4º mandato

Escrito por Geovani Bucci, Daniel Tozzi e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou neste domingo, 25, que dará mais espaço à comunicação digital e ampliará o diálogo com a população no próximo mandato. Em discurso após vencer o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, o petista agradeceu ao deputado federal André Janones (Rede-MG) pelo papel desempenhado na campanha e afirmou que a eleição lhe trouxe lições sobre a forma de governar.

Lula prometeu aumentar a participação popular nos processos de decisão e tornar mais frequente sua comunicação com os brasileiros. "Posso garantir que iremos mudar o jeito de governar. Essa eleição me deu muitas lições", afirmou. "Vou conversar muito com o povo brasileiro, muitas vezes por dia."

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O agradecimento a Janones ocorreu em meio ao anúncio de maior espaço para a comunicação digital no governo. O presidente vinculou as mudanças à experiência da disputa eleitoral e prometeu aproximar a população das decisões de sua próxima gestão.

Com 99,98% das urnas apuradas, Lula tinha 51,78% dos votos válidos, ou 64.239.788 votos, contra 48,22% de Flávio, que somava 59.818.160. A vitória garantiu ao petista o quarto mandato na Presidência.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/2º TURNO/LULA/VITÓRIA/DISCURSO/JANONES
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