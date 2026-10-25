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Lula agradece apoio no 2ºturno e diz: 'povo não vai eleger um mentiroso'

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um rápido pronunciamento ao sair de sua casa, no bairro de Alto de Pinheiros, para votar, em São Bernardo do Campo, na manhã deste domingo.

Ele agradeceu o carinho, o apoio e a generosidade que recebeu dos apoiadores neste segundo turno. "O comportamento do povo eu nunca vi, nunca vi, sinceramente, não acredito que alguém um dia tenha sido tratado com o carinho que eu fui tratado nesse momento."

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Ao falar da expectativa para o resultado das eleições, pois as pesquisas indicam empate técnico entre ele e o concorrente do PL, Flávio Bolsonaro, ele destacou que o adversário "mente e não é capaz de dizer uma verdade". E reiterou: "Ele tem preferência por mentira e, por isso, eu acho que o povo não vai eleger um mentiroso."

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